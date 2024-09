Da Monza - Contro il Napoli serve cuore e grande concentrazione nella gestione dei momenti del match

Ecco cosa si legge sul portale "Tutto Monza" per quanto riguarda le scelte di Alessandro Nesta per la gara di domani contro il Napoli:

"Grande controllo gestionale, ma non solo. Al Monza di Nesta serve gettare il cuore oltre l'ostacolo per uscire indenne dal Maradona, provando magari a fare punti su un campo difficile contro una candidata per la vittoria dello Scudetto. In ottica formazione dovrebbero esserci Maldini e Caprari alle spalle di Djuric. Le fasce esterne sono confermatissime: nel 3-4-2-1 pronti dunque Pereira e Kyriakopoulos. In mezzo riproposti ancora Pessina e Bondo".