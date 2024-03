Notizie Napoli calcio. Il giornalista di As vicino alle vicende del Real Madrid, Tomas Roncero, ha commentato la gara tra Barcellona e Napoli e sui social ha scritto: "Rigore negato al Napoli grande come la Sacrada Familia". L'episodio in questione è il contatto tra Cubarsì e Osimhen col fallo netto del difensore spagnolo che l'arbitro non ha visto neppure andando al Var.