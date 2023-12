Da Frosinone - Fatto la storia al Maradona: umiliato il Napoli con una prestazione sontuosa

Il commento del portale Tutto Frosinone sulla vittoria della squadra di Di Francesco al Maradona:

"Il Frosinone di Di Francesco non si accontenta dello storico traguardo degli ottavi di finale e stacca il turno per i quarti umiliando con un 4-0 in trasferta il Napoli di Mazzarri. Prestazione sontuosa dei canarini che nonostante l'emergenza difensiva e l'ampio turnover hanno meritato ampiamente il passaggio del turno. Le reti tutte nel secondo tempo di Barrenechea, Caso, Cheddira su calcio di rigore e Harroui. Il Frosinone scrive la storia ed elimina il Napoli dalla Coppa Italia. Ai quarti di finale a fine gennaio affronterà la vincente di Juventus-Salernitana"