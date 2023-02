Napoli Calcio - La Cremonese torna al Maradona dopo l’impresa di Coppa Italia e la tifoseria crede in un nuovo colpaccio. Tant’è che la prevendita per il settore ospiti va discretamente in vista di domenica.

Napoli-Cremonese, il dato sul settore ospiti

Come infatti riportano i colleghi lombardi di Cuoregrigiorosso, sono già 288 i tagliandi acquistati dai sostenitori per accompagnare la squadra a Fuorigrotta. Si spera nella prima vittoria dopo 22 giornate. Ma il Napoli, da parte sua, questa volta non abbasserà la guardia.