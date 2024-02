Da Cagliari - Gaetano tassello salvezza! Si è inserito alla perfezione negli schemi di Ranieri

Gianluca Gaetano sta diventando un calciatore importante per le sorti del cagliari. Il calciatore di proprietà del Napoli ha già segnato due gol con la squadra allenata da Claudio Ranieri. Ecco cosa si legge su Tutto Cagliari:

"In attesa del ritorno in campo di Oristanio, un altro Gaetano è entrato di forza nel mondo rossoblù. Il suo numero è il 70 e di nome fa Gianluca. E’ arrivato all’ultimo respiro, nelle ore finali del mercato di riparazione, ma subito ha fatto vedere di essersi inserito perfettamente, il tassello mancante nell’ingranaggio che sta oleando Ranieri per trovare la quadra e la squadra che porti il Cagliari alla salvezza".