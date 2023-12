Calciomercato - "Uno così il Bologna vorrebbe blindarlo, visto il contratto in scadenza a giugno e la marea di big italiane e straniere che lo corteggia. «Quando ci saranno novità le saprete», è la risposta fissa sul tema, con la volontà di non distrarsi dal presente". E' quanto si legge sul Corriere del Bologna oggi in edicola in riferimento a Thiago Motta, tecnico già avvicinato da Aurelio De Laurentiis in estate e col presidente che potrebbe tornare alla carica in estate.