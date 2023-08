Napoli-Sassuolo, in Curva A gli ultras napoletani commemorano Carlo Mazzone, l'ex allenatore scomparso lo scorso 19 agosto 2023. Durante la partita di stasera allo stadio Maradona, i tifosi del Napoli presenti in Curva A hanno esposto uno striscione in memoria di Mazzone, che recita così:

Mazzone è partito, non lo fermano più Continua a correre da lassù Ciao Mister

