Crotone-Lazio, gara ancora a rischio rinvio: gli aggiornamenti

Notizie Serie A - Possibile rinvio di Crotone-Lazio, arrivano ulteriori aggiornamenti dai colleghi di Tuttomercatoweb:

Come evidente dalle foto della società, non ci sono difficoltà di tenuta del terreno per quanto riguarda la sfida di oggi tra Crotone e Lazio, con lo stadio Ezio Scida pronto ad ospitare i 23 in campo, più il centinaio di persone che lavoreranno per la disputa della gara.

Le criticità che potrebbero portare al rinvio della gara, che ovviamente sarà senza pubblico, tuttavia rimangono e sono sostanzialmente due: al momento tutte le forze dell’ordine sono impegnate nei quartieri gravemente danneggiati e stanno aiutando la popolazione in difficoltà, una priorità rispetto al pattugliamento dello stadio per il servizio d’ordine.

Ma nemmeno le previsioni sono d'aiuto: stando ai dati, il meteo non promette niente di buono, ed è in costante peggioramento. Pochi minuti fa ha ricominciato a diluviare dopo una pausa di un'ora circa.