Crisi coronavirus, arriva il reddito di emergenza: ecco chi può richiederlo

Notizie Covid - Coronavirus, è in arrivo una nuova misura di aiuto per le famiglia in difficoltà.

Coronavirus, in arrivo il reddito di emergenza

Come riferisce Il Messaggero, si tratta del reddito di emergenza che sarà presto ufficialmente confermato. Il Consiglio dei ministri, infatti, avrebbe sciolto anche gli ultimi nodi ed è pronto ad annunciare questa nuova manovra durante la fase 2. L'assegno sarà da 400 a 800 euro a seconda della famiglia. Per richiederlo bisogna essere residenti in Italia, aver conseguito un reddito nel mese precedente non superiore al sussidio stesso e la famiglia in questione non dovrà avere un patrimonio mobiliare superiore ai 10.000 euro, aumentati di 5 mila euro per ogni componente del nucleo familiare fino a massimo complessivo di 20.000 euro.