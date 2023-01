Criscitiello promuove Spalletti: "Miglior allenatore italiano, tatticamente è un mostro"

Il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha stilato la sua personalissima classifica dei promossi e bocciati del 2022: dieci personaggi del calcio italiano divisi in due categorie, da una parte i promossi, dall'altra i bocciati. E nella lista spunta anche Luciano Spalletti, allenatore del Napoli.

Calcio italiano, promossi e bocciati

Ultime notizie. Per Criscitiello i promossi del calcio italiano sono:

Stefano Pioli , allenatore del Milan

, allenatore del Milan Luciano Spalletti, allenatore del Napoli

Roberto De Zerbi , allenatore del Brighton

, allenatore del Brighton Daniele Iervolino , presidente della Salernitana

, presidente della Salernitana Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza

E su Luciano Spalletti, Criscitiello motiva così la scelta di inserirlo tra i promossi del 2022: "Da anni ripetiamo che, forse, è il miglior allenatore italiano. Luciano Spalletti tatticamente è un mostro. Lo ha dimostrato in tutti questi anni. Forse ha raccolto molto meno di quello che meritava per una gestione del gruppo che, a volte, ha lasciato a desiderare. A Napoli, però, sta facendo un capolavoro concretizzando in pieno il grande lavoro di Cristiano Giuntoli. Ora fa sognare lo scudetto ai napoletani come ai tempi del grande Diego. La ripresa del campionato non sarà facile ma sarà un vero test scudetto. Tifiamo per Spalletti. Merita di scrivere la storia del nostro calcio. La Lega di serie A ha bisogno di un trionfo del Napoli come la Fifa aveva bisogno della vittoria dell'Argentina".

I bocciati da Criscitiello sono: