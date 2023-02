Cremonese, il report in vista del Napoli: Ballardini ne ha 5 out

Al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” penultimo allenamento per la Cremonese, prima della partenza per la trasferta di Napoli. Il programma della seduta odierna è stato il seguente, come riporta il sito ufficiale del club:

Ballardini

Report allenamento Cremonese

Attivazione fisica in palestra, riscaldamento tecnico con torelli, esercitazione sul possesso palla, partita a tema per il pressing, partita finale. Attività differenziata, svolta parte in palestra e parte in campo per: Buonaiuto, Dessers, Lochoshvili, Okereke e Quagliata. Domani allenamento dalle ore 11.

