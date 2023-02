Cremonese, i convocati per Napoli: Ballardini fa la conta degli assenti, out anche Okereke e Dessers

Arrivano i convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Napoli-Cremonese, valida per la 22a giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 12 febbraio 2023 (ore 20.45, Stadio Diego Armando Maradona). Tragli indisponibili anche Dessers (edema muscolare) e Bianchetti (bloccato da una lombalgia acuta), oltre che Okereke:

Davide Ballardini

Cremonese i convocati di Ballardini

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Acella (23), Benassi (26), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28), Pickel (6)

ATTACCANTI – Ciofani (9), Felix (20), Tsadjout (74)

