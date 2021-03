Covid-19, allarme all'Ospedale del Mare: pronto soccorso isolato

Coronavirus Campania - Allarme all'ospedale del Mare: lo riporta Il Mattino oggi in edicola. Ecco quanto si legge:

Esplode il pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Nel presidio di Ponticelli, tornano numeri da record per l'emergenza Covid e la folla degli accessi ordinari di pazienti non affetti dal virus, complica l'assistenza fornita dall'ospedale sempre più sotto pressione. L'impennata dei ricoveri per Coronavirus nelle aree del pronto soccorso si è intensificata negli ultimi quattro giorni ma aumenta significativamente da più di una settimana, costringendo i sanitari ad adattare i locali per consentire l'isolamento degli ammalati.

In pratica, gli 8 box predisposti per separare i pazienti positivi o quelli considerati sospetti dal resto degli assistiti, non sono più sufficienti rispetto al numero di questa tipologia di ammalati che oramai è quasi triplicato rispetto alle disponibilità dei posti per isolarli. Non solo. I numeri crescono rapidamente anche per quanto riguarda l'assistenza ordinaria sia per l'aumento degli accessi al pronto soccorso che per il sovraffollamento dei reparti di degenza che impedisce il trasferimento immediato dei pazienti dopo la prima assistenza per la successiva fase di ricovero. C'è da dire che rispetto ad alcuni mesi fa, i cittadini napoletani hanno in qualche modo superato la paura del virus o forse, si sono semplicemente rassegnati a questa convivenza forzata, ritornando a chiedere assistenza negli ospedali.