Cosa si sono detti Inzaghi e Spalletti? Il ct era dispiaciuto, ma non ha chiesto scusa

Il caso tra Simone Inzaghi e Luciano Spalletti è definitivamente chiuso. Nella giornata di ieri il commissario tecnico ha chiamato l'allenatore dell'Inter e gli ha spiegato di essere molto dispiaciuto per la piega che aveva preso la cosa. Ha precisato inoltre che il suo discorso era di carattere generale e la conversazione con il collega è continuata. Non c'è da nascondere che l'ex Lazio era rimasto molto deluso dalle parole che aveva sentito pronunciare dal ct, non credeva di meritare un commento simile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il gesto apprezzabile era volto a far terminare lì la polemica. La parola scusa non è mai stata pronunciata perché c'era solo da chiarire. Gli animi ora sono certamente più distesi e anche il club nerazzurro è contento. L'Inter si era schierata al fianco di Inzaghi, rassicurandolo a più riprese in forma privata. Uno scudo che permetterà a tutti di concentrarsi solo sul campo.