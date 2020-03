CdM - Raccolta fondi degli ex campioni del Mondo 2006, obiettivo 1 milioni: Gattuso in prima linea, già raggiunta quota 300mila euro

Ultimissime calcio Napoli - Emergenza Coronavirus, il mondo del calcio è vicino a quanto sta accadendo. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, La Lega Serie Aha creato la campagna social «We are one team» a cui anche il Napoli ha dato spazio sui propri canali. Tanti campioni del mondo del 2006 si sono mossi a sostegno della Croce Rossa per la battaglia relativa all’emergenza coronavirus. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è in prima linea nell’organizzazione di questa campagna realizzata in collaborazione con tutto il gruppo dell’Italia di Lippi che trionfò a Berlino quattordici anni fa.

Coronavirus Italia, Gattuso al sostegno della raccolta fondi