Repubblica - Corsa ai biglietti per Sassuolo e Juve: la risposta dei tifosi del Napoli è sorprendente

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica parla della reazione dei tifosi nonostante il pari di Cagliari, con la corsa ai biglietti:

"Guai a chi si arrende. Il messaggio arriva forte e chiaro dai tifosi, che hanno fatto manbassa dei biglietti del settore “Ospiti” per il recupero di campionato di domani pomeriggio (ore 18) a Reggio Emilia contro il Sassuolo e hanno preso d’assalto il botteghino anche per la sfida di domenica sera allo stadio Maradona contro la Juventus: già esauriti i posti delle curve superiori. Il Napoli non resterà da solo nemmeno il beffardo pareggio di Cagliari ed è un assist pure per Francesco Calzona".