CorrSport - A Verona c'è in gioco la panchina di Rudi Garcia

L'edizione online del Corriere dello Sport riporta questo articolo in merito alla partita del Napoli di domani contro il Verona:

"La partita più difficile di tre mesi di Rudi Garcia: al di là delle circostanze, c’è in gioco la panchina o una parte di essa, perché poi a decidere è sempre il campo. La fatal Verona, che tre anni fa per poco non costò la panchina di Rino Gattuso e che alla fine pesò in maniera decisiva sulla qualificazione in Champions, diventa il crocevia dopo la sconfitta con la Fiorentina al termine di due settimane tormentate per Garcia che “ha le spalle larghe”.

Ne mancano tre: Juan Jesus, che si è fatto male in settimana; Anguissa, che si è fermato contro i viola, e Osimhen, che invece si è rotto con la Nigeria. Ne giocano tre, anzi quattro, perché questa è una mini rivoluzione dettata dal momento: gioca Rrahmani in difesa con Natan, a centrocampo quasi sicuramente Cajuste così come in attacco ci sarà Simeone, mentre a sinistra torna Mario Rui, al posto di Olivera appena rientrato dagli impegni con l’Uruguay. Garcia sa bene che le parole possono pesare come pietre oppure le può portare via il vento. E’ una questione di proverbi, nel calcio conta solo chi vince".