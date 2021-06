Ultime notizie calcio Napoli - I giocatori della Nazionale italiana, come già ventilato questa mattina, hanno deciso una linea comune in vista dei prossimi impegni in relazione al gesto di supporto al movimento "Black lives matter". Nessuno di loro, infatti, si inginocchierà e probabilmente se ne capirà di più nella conferenza stampa di questa sera che vedrà protagonisti il commissario tecnico Roberto Mancini e Leonardo Bonucci.