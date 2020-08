Coronvarius - Il prof Tarro: "Non si possono chiudere ai giovani le discoteche! Ottimismo verso la riapertura degli stadi"

Notizie - Giulio Tarro, epidemiologo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime sul Coronavirus. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Non si può impedire ai giovani la discoteca in questo periodo. Poi si continuerà a bloccare le scuole, referendum, elezioni ecc. Gli anziani vanno protetti e tutelati, i bambini e i giovani potranno solo soffrire di un poco di febbre con questo coronavirus. Altri stadi in Europa sono aperti già, presto penso potrà accadere anche in Italia. E' giusto avere ottimismo verso tutta questa situazione".