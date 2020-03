Coronavirus, salgono a 333 i contagiati in Campania: tutti i dati della Regione

Ultime notizie calcio. L'unità di crisi della Regione sulla base dell'incrocio dei dati provenienti dai centri di elaborazione tamponi (Cotugno di Napoli, Ruggi d'Aragona di Salerno e Moscati di Avellino) e delle Asl di appartenenza, ha fortnito i numeri dei contagi per Coronavirus in Campania: ad oggi si è arrivati a 333 casi, di cui 188 sono i positivi a Napoli (107 in città e 81 in provincia), 49 a Salerno, 45 a Caserta, 37 ad Avellino, 4 a Benevento ed altri 10 da verificare.

Al momento sono 28 i pazienti guariti, mentre il totale dei decessi è di 9 persone. I tamponi effettuati salgono invece a quota 2213.