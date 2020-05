Coronavirus Napoli, il bollettino: 2 positivi in più, aumentano i guariti [GRAFICO]

Ultime notizie. Attraverso il consueto aggiornamento, il Comune di Napoli ha reso noto i nuovi dati del contagio per Covid-19 in città. Cala il numero degli attualmente positivi a Napoli: nella giornata di ieri erano 223, oggi risultano 207 positivi in città.

Coronavirus Napoli, il bollettino aggiornato