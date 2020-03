Coronavirus, morto a Genova un regista e videomaker Mediaset

Notizie - È mancato nella mattinata di oggi al San Martino di Genova Paolo Micai, 60 anni, regista, videomaker e fotografo tra i più noti e apprezzati del settore. Collaboratore di Mediaset, è la prima vittima del coronavirus che piange il mondo dell'informazione. Era ricoverato nell'ospedale genovese da circa dieci giorni, potrebbe aver contratto il virus in servizio. In prima linea da sempre, in oltre quarant'anni di carriera ha raccontato grandi avvenimenti e imprese sportive, le trasformazioni del Paese e della città. Nell’ultima settimana il suo quadro clinico si era ulteriormente aggravato e dopo aver indossato il casco era stato intubato. Questa mattina all’alba il suo cuore ha smesso di battere. Micai, videomaker e realizzatore di numerosi reportage, aveva raccontato con le immagini tanti avvenimenti avvenuti a Genova dal crollo del ponte Morandi a quello della torre piloti. Ultimamente aveva seguito l’emergenza coronavirus effettuando dirette da diversi ospedali. Lascia la famiglia e i tanti aspiranti videomaker di cui era ed è stato maestro fino agli ultimi giorni. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica Genova.