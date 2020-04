Coronavirus, Madonna dell’Arco sarà completamente blindata e chiusa per 3 giorni

L’intera frazione di Sant’Anastasia, che prende il nome dal famoso Santuario della Madonna dell’Arco, dall’11 al 13 aprile (vigilia di Pasqua, Pasqua e Lunedì dell’Angelo), sarà inaccessibile ai mezzi di trasporto e chiusa a qualsiasi manifestazione pubblica e religiosa che comporta l’attrazione di un insieme di persone. E’ un periodo difficile per tutti, il nuovo virus impone rigore e prudenza. Anche il Santuario dal 1° al 20 di aprile resterà chiuso e il 569° Pellegrinaggio del Lunedì in Albis al Santuario di Madonna dell’Arco non si farà.