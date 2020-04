Coronavirus, l'UE pensa ad un passaporto sanitario

Ultime notizie - L'Italia e tutti i Paesi europei sono al lavoro per cercare di contenere i danni sia alla salute che all'economia di questo Coronavirus. Stando a quanto raccolto e pubblicato nell'edizione odierna del quotidiano "La Stampa", i 27 ministri del turismo degli Stati membri starebbero pensando in maniera seria ad una sorta di passaporto sanitario che servirebbe a consentire ai cittadini circolare nei Paesi dell’Unione Europea in estate. L'obiettivo, ovviamente, è quello di salvare l'estate, per così dire, mentre in alternativa si potrebbe arrivare a siglare degli accordi bilaterali tra le singole Nazioni. Se così dovesse essere, però, per ovvie ragioni gli Stati maggiormente colpiti dal Covid 19 rischiano seriamente di essere penalizzati.

Coronavirus