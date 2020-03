Coronavirus Italia, in arrivo un nuovo Dpcm: allenamenti vietati agli atleti professionisti fino al 17 aprile

Ultime notizie - Pronta la proroga alle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. In arrivo, tra oggi e domani, un nuovo Dpcm che ferma, ancora una volta, anche lo sport in Italia: prevista una proroga per altre due settimane, fino al 17 aprile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, le società di Serie A si sono poste come scadenza il giorno 12 di aprile per prendere una decisione definitiva sulle sorti del campionato. Non dovrebbe cambiare la lista delle imprese costrette a non aprire. Un'ulteriore stretta invece è prevista dal Ministro dello sport: Vincenzo Spadafora, infatti, è pronto a proibire per due settimane, a partire dal 3 aprile, anche gli allenamenti a porte chiuse per gli atleti professionisti.