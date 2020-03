Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: 1590 guariti oggi, mai così tanti da inizio emergenza! Sono 812 i deceduti

Notizie - Bollettino Protezione Civile. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in Italia in merito al Coronavirus. Presente il commissario della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Negativo il test al tampone Coronavirus. L'Italia resta in lutto anche oggi per tanti decessi a causa del Covid 19.

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile

Questo il bollettino di oggi, lunedì 30 marzo, della protezione Civile:

• Casi attuali: 75.528 (+1.648)

• Deceduti: 11.591 (+812)

• Guariti: 14.620 (+1.590)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.981 (+75)

Totale casi: 101.739 (+4.050, +4,1%)

Coronavirus Italia: bollettino Protezione Civile di ieri 29 marzo 2020

• Casi attuali: 73.880 (+3.815 rispetto a ieri)

• Deceduti: 10.779 (+756)

• Guariti: 13.030 (+646)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.906 (+50)

Totale casi: 97.689 (+5.217, +5,6%)