Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile: calano i contagi (+1941 in 24h), si registrano altri 636 decessi

Ultime notizie. Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha diramato il bollettino dati dell'emergenza Coronavirus in Italia. Questi i numeri di oggi in merito al contagio del Covid-19 enunciati da Angelo Borrelli, capo dipartimento Protezione Civile:

Coronavirus Italia, bollettino Protezione Civile 06/04

Di seguito l'aggiornamento delle 18.00: i nuovi casi di contagio al Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore sono 3.599. Le persone attualmente positive in Italia al COVID-19 sono 93.187, con un incremento di 1.941 rispetto nelle ultime 24 ore (ieri l'incremento era stato di 2.972 pazienti). Da registrare anche 3898 persone ricoverate in terapia intensiva, 79 in meno rispetto a ieri.