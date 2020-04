Coronavirus, ipotesi spostamenti nella regione dal 4 maggio. Dal ministero: "Si sta lavorando"

Ultime coronavirus - Possibile via libera agli spostamenti all'interno della propria regione a partire dal 4 maggio, quando il lockdown si fermerà, o almeno diventerà meno pesante. "E' un'ipotesi su cui si sta lavorando", spiega una fonte ministeriale, come riporta Adnkronos.

La premessa, si spiega, è che sono ipotesi sulle quali si sta ragionando e che ancora "non ci sono date definite, l'unica cosa certa è che negozi e ristoranti non riaprono il 4 maggio". Ma, secondo quanto si apprende ancora da fonti ministeriali, si sta ragionando sulla possibilità di procedere con aperture graduali nel corso del mese di maggio. Ad esempio, sui negozi una data possibile per la riapertura potrebbe essere quella dell'11 maggio, mentre bar e ristornati dovrebbero attendere fino alla settimana successiva.