Ultime calcio Napoli - E' molto preoccupante la situazione Coronavirus in Spagna. Come evidenziato dalle autorità locali, nelle ultime 24 ore ci sono stati 1.229 casi. E' il numero più alto di contagi da quanto è stato revocato il blocco nazionale. Sono stati evidenziati 412 focolai attivi per 4.870 casi. Il 70% di questi è in Catalogna.

