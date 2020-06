Coronavirus in Campania, il bollettino odierno: per la prima volta zero positivi!

Ultime notizie - L'Unità di Crisi della Regione Campania ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Campania di oggi 4 giugno. Per la prima volta non ci sono nuovi casi di contagio da segnalare. Ecco il post pubblicato dal presidente della Regione Vincenzo De Luca:

"L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che nella giornata odierna sono stati esaminati complessivamente 2.485 tamponi di cui NESSUNO risultato positivo. Questo il quadro di sintesi: Positivi di oggi: 0

Tamponi di oggi: 2.485

Totale complessivo positivi Campania: 4.822

Totale complessivo tamponi Campania: 212.486 NB. IN MERITO ALLE NOTIZIE DATE OGGI DA ALCUNI SINDACI RELATIVE A NUOVI POSITIVI SI PRECISA CHE SI TRATTA DI CASI DA NOI GIÀ INSERITI NEI BOLLETTINI PRECEDENTI DELL'UNITÀ DI CRISI E CHE NON SI TRATTA DUNQUE DI CASI NÉ DI IERI NÉ DI OGGI".