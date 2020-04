Coronavirus in Campania, i numeri si confermano incoraggianti: liberati 57 posti di terapia intensiva

Ultime notizie - Come confermato anche dal presidente della Regione Vincenzo De Luca nel suo appuntamento settimanale per aggiornare i suoi concittadini sui risultati del lockdown finalizzato a contenere il contagio del Coronavirus, sembra che inizi seriamente a vedersi la luce alla fine del tunnel in Campania. I dati, infatti, sono incoraggianti e sembrano destinati a scendere sempre di più. Ancor più positivi rispetto a quelli dei nuovi casi sono quelli relativi ai posti in terapia intensiva. Il 31 marzo, infatti, c'erano 133 posti di terapia intensiva occupati nei vari ospedali regionali mentre ora, in poco più di due settimane, sono calati di 57 unità arrivando al numero incoraggiante di 76.

Coronavirus