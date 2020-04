Coronavirus in Campania, da maggio mascherine obbligatorie: prezzi calmierati in supermercati e tabaccherie

Ultime notizie Napoli - Come annunciato nella diretta di ieri dal presidente della Regione Vincenzo De Luca, tra due settimane anche in Campania sarà obbligatorio l'uso delle mascherine per strada. A tal proposito, arrivano delle novità significative rispetto ad un provvedimento che era inevitabile ed annunciato. Tali mascherine, infatti, saranno in vendita in supermercati e tabaccai a prezzo dimezzato rispetto a quello di costo, anche per evitare fenomeni speculativi. Ovviamente tale provvedimento sarà effettivo nel momento in cui ci sarà materiale a sufficienza per soddisfare il fabbisogno della popolazione campana.

Coronavirus in Campania mascherine