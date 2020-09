Coronavirus, il bollettino in Campania: altra ondata di contagiati

Notizie fase 3 - Coronavirus, ecco il nuovo bollettino in Campania. Lo fornisce il governatore Vincenzo De Luca via Facebook:

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 100 (*)

Tamponi del giorno: 5.427

Totale positivi: 7.868

Totale tamponi: 454.878

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 448

Guariti del giorno: 2

Totale guariti: 4.478 (di cui 4.473 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

* Di cui 5 casi dalla Sardegna, 16 connessi a rientri.

A questi si aggiungono 83 positivi (rientri e cittadini non campani) su 2.139 tamponi relativi agli ultimi giorni e che erano in attesa di elaborazione.