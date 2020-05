Coronavirus, finito lo screening ad Ariano Irpino: scoperti altri 60 contagiati

Ultime notizie. Non sembra avere fine l'incubo di Ariano Irpino, cittadina ormai braccata da oltre due mesi dal Coronavirus. L'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione, svelando che il numero dei contagiati continua a salire:

Sessanta nuovi contagiati nella sola Ariano Irpino, la prima zona rossa della Campania. «Ma niente paura», dicono gli esperti. Anzi, il dato va letto in chiave positiva: si tratta solo dello 0,44% della popolazione sottoposta a screening. Il governatore Vincenzo De Luca è convinto che il maxi-piano organizzato dalla Regione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno farà scuola in Italia e permetterà di spegnere quel focolaio irpino. Questa attività è unica nel suo genere in tutta la penisola. I numeri lo dimostrano plasticamente: sono stati 13.444 i cittadini che si sono sottoposti volontariamente al test sierologico, su una popolazione di 17.823 residenti. In pratica, il 75% degli abitanti effettivi. Le 13.444 provette sono state successivamente analizzate dai laboratori del Monaldi. È emerso che erano positivi al test sierologico 650 persone, pari al 4,83% della popolazione studiata che ha dunque sviluppato gli anticorpi.

I nuovi positivi si vanno ad aggiungere ai 223 che la comunità registra da quando è scoppiata l'emergenza, tra cui ventisei vittime. Quasi la metà dei contagi dell'Irpinia riguarda Ariano Irpino. E un'altra fetta è sicuramente legata a quel focolaio.