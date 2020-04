Coronavirus, fine del lockdown in Nuova Zelanda: "Abbiamo sconfitto il virus!"

Ultime notizie - A livello mondiale continua senza sosta la lotta al Coronavirus anche se pian piano alcuni Paesi stanno allentando la presa per quanto concerne le restrizioni.

Coronavirus, in Nuoza Zelanda hanno sconfitto il virus

Tra questi merita certamente una menzione particolare la Nuova Zelanda che, infatti, ha annunciato la fine del lockdown. Si tratta di uno Stato con una molto bassa densità abitativa e che, in questo periodo di pandemia, anche per merito di misure fortemente restrittive attuate con grande anticipo, ha dovuto contare solo 19 decessi per il Covid. Negli ultimi giorni i contagi non hanno mai superato le 10 unità e, di conseguenza, ora i neozelandesi si preparano a impossessarsi nuovamente della propria vita. Jacinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha annunciato così questa decisione: "Abbiamo sconfitto il virus”.

?Alla fine di marzo, l’arcipelago neozelandese che conta circa 5 milioni di abitanti, aveva ordinato una serie di misure restrittive per limitare la diffusione del virus: confini chiusi, attività chiuse (tranne quelle essenziali) e obbligo per i cittadini di restare a casa. Si parlava allora di livello di allerta 4. Ora, dopo quasi 5 settimane, si contano meno di 1500 contagi e 19 decessi. Negli ultimi giorni vi sono stati meno di 10 nuovi contagi quotidiani e ieri se ne contava addirittura uno solo. È arrivato dunque il momento per la Nuova Zelanda di annunciare la fine della pandemia, almeno per il momento.