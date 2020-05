Ultime notizie calcio - Anche in Premier League ci si prepara per la ripartenza dal momento che il peggio sembra essere alle spalle in relazione al Coronavirus. Per questo motivo i vari club tra giovedì e venerdì hanno sottoposti calciatori e membri dello staff ai test per il Covid e, stando a quanto riportato dalla BBC, sarebbero stati solo due i positivi, per giunta in due club differenti. Restano, ovviamente, anonimi i soggetti in questione.