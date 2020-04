Notizie - A meno di eventuali deroghe a livello regionale, anche dal 4 maggio non sarà possibile raggiungere le seconde case. Nel testo del DPCM del 26 aprile è infatti stata confermata la limitazione relativa a questo tipo di spostamento, con una piccola concessione rispetto al regime attualmente in vigore: sarà consentito soltanto in caso di necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili e soltanto per il tempo necessario a risolvere questo tipo di problematiche.