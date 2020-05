Coronavirus, Conte redarguisce i milanesi: "Navigli? Comportamento gravissimo, così si rischia un nuovo lockdown e danni ancora più gravi"

Ultime notizie. Giuseppe Conte, nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, è tornato sulle polemiche relative agli assembramenti di persone sui Navigli a Milano:

Comportamenti come gli aperitivi sui Navigli rischiano di condizionare la ripartenza e favorire una seconda ondata di Covid-19?

«Comportamenti gravissimi. Se non si rispetta il distanziamento rischiamo di vanificare tutti gli sforzi fatti e tornare a un lockdown, anche se circoscritto, con danni ancora più gravi per la nostra economia. Ma ho fiducia che continuerà a prevalere il buon senso degli italiani».