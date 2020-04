Coronavirus, Anm si prepara alla fase 2: passeggeri dimezzati in Metro e 15 linee bus prioritarie

Notizie Napoli - Quattrocento passeggeri per treno invece di 800. È questo il limite possibile, per tornare a viaggiare in metro: la metà dei passeggeri ( quando si raggiungerà il pieno regime di utenti) sulla Linea 1. Non solo. Si prevedono accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo, sanificazione strutturale dei mezzi.

Anm si prepara alla fase 2 e nell'attesa della normativa del ministero dei Trasporti, prepara un piano di misure per metropolitane, funicolari e bus. Sarà ripensata l'intera rete del servizio su gomma, privilegiando 15 linee considerate prioritarie, per offrire più mezzi e più autisti e rispettare le distanze tra passeggeri. Anche in questo caso sono prevedibili accessi limitati.

Anm è pronta ad eliminare anche i parcometri cittadini, il pagamento della sosta delle strisce blu sarà possibile soltanto attraverso le 8 app già esistenti. Un piano ancora allo studio dei tecnici dell'azienda di trasporto cittadina ( con il supporto del professor Bifulco della Società italiana docenti trasporti), pronto a subire modifiche e aggiunte, quando da Roma arriveranno le direttive. Un progetto che però mette in campo le prime linee guida di un modo di viaggiare in via di trasformazione, probabilmente già dal 4 maggio in poi. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.