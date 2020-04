Coronavirus, accordo tra Poste e Carabinieri: pensioni a casa per chi ha più di 75 anni

Ultime notizie - Arriva un accordo che potrebbe rendere certamente più agevole la vita delle persone anziane in questa quarantena: l'Arma dei Carabinieri e Poste italiane hanno raggiunto una intesa grazie alla quale saranno i tutori dell'ordine a consegnare la pensione a casa alle persone di 75 anni o più. Di seguito la nota ufficiale in cui si annuncia questo provvedimento:

"Tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione".