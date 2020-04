Ultime coronavirus - Sono 917 i decessi che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna. Tra questi c'è anche un bambino di 11 anni che non aveva altre patologie. Un dato leggermente in calo rispetto a ieri, ma molto alto. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 9.875 decessi. Sono 5.233 i nuovi casi per un totale di 78.991.