Cori contro Koulibaly, quando Acerbi disse: "Non si possono fermare le gare per il razzismo"

Notizie calcio. "Non si possono fermare le partite per i cori razzisti". Parole datate di Francesco Acerbi all’indomani di un Lazio-Napoli che fu fermata per i buu razzisti nei confronti di Koulibaly.

Lo ricorda su X il giornalista di Espn Leonardo Bertozzi a proposito delle accuse di Juan Jesus nei confronti del difensore dell’Inter e della Nazionale che lo avrebbe chiamato negro.

Queste le frasi di Acerbi di quel giorno tratte dal Corriere dello Sport.

“Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non si possono fermare tutte le partite ogni volta che si sentono”. Così il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, in merito al razzismo nel calcio, problema tornato d’attualità in occasione della gara di San Siro Inter-Napoli giocata prima della sosta di campionato. “Bisogna fare qualcosa di diverso, di drastico, ma dispiace sempre, è successo ancora ed è capitato a Koulibaly anche secondo me perché è talmente forte che lo avranno voluto intimorire” conclude il giocatore a margine della visita presso il ‘Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode’ avvenuta questa mattina assieme al compagno di squadra Murgia e al presidente biancoceleste Claudio Lotito".