Coratti nuovo preparatore atletico del Napoli, all'Inter con Conte ci furono 16 infortuni nei primi 4 mesi

Il Napolisaluta lo storico preparatore atletico Sinatti e si affida a Costantino Coratti, che ha già lavorato in più occasioni con Antonio Conte come una delle ultime esperienze vissute all'Inter che però non fu proprio fortunata. Dopo 4 mesi di lavoro, infatti, appena arrivati all'Inter, a dicembre si regisrarono già 16 infortuni per l'Inter e quasi tutti di natura muscolare, eccetto per 4 giocatori che riportarono fratture o problemi cartilaginei. Ora per loro è pronta una nuova avventura a Napoli e dove ci sarà sicuramente del duro lavoro da fare nella preparazione estiva dopo una stagione deludente.