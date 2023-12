Napoli-Frosinone, Mazzarri in conferenza: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi. Spero sia una giornata negativa, altrimenti mi arrabbio io. Mercato? Se qualcuno ha la faccia di andare via dopo uno scudetto..."

Walter Mazzarri in conferenza stampa. Ultimissime Calcio Napoli - Napoli Frosinone, termina la partita di Coppa Italia allo stadio Maradona e parlain conferenza stampa.

Coppa Italia Napoli Frosinone: Mazzarri in conferenza stampa

A breve Walter Mazzarri si presenterà in conferenza stampa dopo Napoli-Frosinone 0-4

23.35 - Inizia la conferenza stampa

"Mi preme ringraziare il pubblico. Nonostante errori banali ci hanno sempre sostenuto, anche sullo 0-2. Intanto faccio i complimenti a chi non ha giocato quasi mai ed ha fatto benissimo, meritavano di andare in vantaggio contro un Frosinone che mette in difficoltà tutti. Ci possono pure stare due errori e vai sotto, ma non puoi lasciare la partita come se fosse già finita. Ho già detto ai ragazzi che per fortuna domani ci vediamo e deve servirci per il campionato già con la Roma. Non mi è piaciuta la gara da quando ho fatto i cambi".