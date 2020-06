Ultime Notizie Napoli. I tifosi italiani non vedevano l'ora di poter tornare ad assistere al calcio giocato (seppur ancora solo in televisione). Il calcio in chiaro, alla ripresa dopo il Coronavirus, sta facendo registrare numeri importanti nella due giorni di Coppa Italia: l'incontro di ieri sera fra Napoli e Inter, trasmesso su Rai1, ha conquistato 7.119.000 di spettatori pari al 32,3% di share. Un milione in meno rispetto a Juventus-Milan di venerdì, che ha fatto registrare 6,8 milioni.