Coppa Italia 2020 - Dove vedere in Tv: Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese, Inter-Cagliari

Coppa Italia - Via agli Ottavi di Finale di Coppa Italia 2020. Le squadre di Serie A, scendono in campo anche durante la settimana per riprendere il cammino di Coppa Italia. Le partite degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020 di calcio saranno trasmessi in diretta e in esclusiva dalla Rai. Le partite saranno visibile anche in streaming su Rai Play.

Coppa Italia

Coppa Italia 2020, dove vedere le partite?

TORINO-GENOA

Stadio: Olimpico Grande Torino

Data e orario: 09/01/2020 alle 21.15

Diretta TV: Rai 2



Stadio: San Paolo di Napoli

Data e orario: 14/01/2020 alle 15.00

Diretta TV: Rai 2



LAZIO-CREMONESE

Stadio: Olimpico di Roma

Data e orario: 14/01/2020 alle 18.00

Diretta TV: Rai 2



INTER-CAGLIARI

Stadio: Giuseppe Meazza

Data e orario: 14/01/2020 alle 20.45

Diretta TV: Rai 1



FIORENTINA-ATALANTA

Stadio: Artemio Franchi

Data e orario: 15/01/2020 alle 15.00

Diretta TV: Rai 2



MILAN-SPAL

Stadio: Giuseppe Meazza

Data e orario: 15/01/2020 alle 18.00

Diretta TV: Rai 2



JUVENTUS-UDINESE

Stadio: Allianz Stadium

Data e orario: 15/01/2020 alle 20.45

Diretta TV: Rai 1



ROMA-PARMA

Stadio: Ennio Tardini

Data e orario: 16/01/2020 alle 21.15

Diretta TV: Rai 2

Coppa Italia

Ottavi di Finale Coppa Italia, gli accoppiamenti per i quarti

I quarti di finale di Coppa Italia si giocheranno il 29 gennaio 2020. Questi gli accoppiamenti:

(Napoli-Perugia) vs (Lazio-Cremonese)

(Fiorentina-Atalanta) vs (Inter-Cagliari)

(Milan-SPAL) vs (Torino)

(Parma-Roma) vs (Juventus-Udinese)

Semifinali (12 febbraio 2020 / 4 marzo 2020)

Finale (13 maggio 2020)