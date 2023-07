Notizie Calcio Napoli - La Coppa d’Africa porterà via ancora una volta Victor Osimhen - nel caso restasse in azzurro - e Frank Anguissa per il mese di gennaio del prossimo campionato.

Questa volta, però, i due salteranno partite importantissime. Ovvero gli gli scontri diretti contro Lazio e Milan fuori casa ma anche l’intera Supercoppa e una o due partite di Coppa Italia considerando che si giocherà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio.