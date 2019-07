Vittoria di misura per 1-0 del Senegal sull'Algeria, con i senegalesi che, grazie all'autogol di Bronn, hanno conquistato così, ai tempi supplementari, il pass per la finalissima! In campo per tutta la durata del match l'azzurro Koulibaly, ammonito al minuto 74 ma autore di una gara un po' opaca. Ha, infatti, causato un calcio di rigore, poi sbagliato dagli avversari, che gli ha portato un giallo che ora gli costerà la finale. Era, infatti, diffidato e, di conseguenza, non ci sarà.