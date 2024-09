Notizie Calcio - Continua l’avventura da allenatore dell’ex azzurro Salvatore Aronica. Alla guida del Trapani Primavera, l’ex difensore è stato chiamato ad interim in prima squadra dopo l’esonero di Alfio Torrisi ma continuerà a guidare la formazione siciliana fino a fine stagione.

Aronica confermato come alleantore del Trapani

Decisiva in particolare la vittoria contro il Crotone per 2-1 in rimonta che ha convinto il presidente Valerio Antonini a confermarlo definitivamente. L'annuncio è arrivato in conferenza stampa.