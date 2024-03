Contest CalcioNapoli24, in palio maglie del Napoli e biglietti: ecco i nomi dei vincitori!

CalcioNapoli24 premia i nuovi lettori e i fedelissimi che da anni fruiscono di contenuti tramite l'app IOS, Android e Huawei con un contest unico nel suo genere e assoluta novità in ambito media. Scaricando l'app di CalcioNapoli24 tramite lo store del proprio dispositivo IOS, Android o Huawei, ogni notizia letta avrà un punteggio!

Contest CalcioNapoli24

In palio ci sono biglietti per le partite interne (a discrezione CN24 e in base alla disponibilità) nel settore Distinti in programma allo stadio Maradona da qui a fine stagione e maglie gara originali.

Nel frattempo c'è già il nome di uno dei vincitori dei biglietti messi in palio da Union Gas & Luce: si tratta di Antonio Cuccurullo, tifoso del Napoli con cui ci congratuliamo per la vincita! La maglia del Napoli invece è stata vinta da Salvatore Varriale! Complimenti per la vincita!